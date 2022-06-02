اليوم السابع
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إصابة شاب بنزيف فى المخ وتحويله لطوارئ المنصورة فى حادث دراجة نارية

الخميس، 02 يونيو 2022 03:19 ص
إصابة شاب بنزيف فى المخ وتحويله لطوارئ المنصورة فى حادث دراجة نارية إسعاف - أرشيفية
الدقهلية - فريق المحافظات

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شهدت طريق المنصورة حادث دراجة نارية وسقوط سائقها وإصابته بنزيف داخلي بالمخ، بعد ارتطام رأسه بالأسفلت نتيجة انقلاب دراجته النارية. 
 
تلقى مدير أمن الدقهلية إخطارا بورود إشارة من مركز شرطة منية النصر بوصول بلاغ من إدارة المستشفيات، يفيد بوصول محمد عوض أحمد، 18 سنة مقيم ميت طريف مصاب إلى مستشفى منية النصر المركزى. 
 
وبالفحص الطبى تبين إصابته بنزيف في المخ نتيجة سقوطه من دراجته النارية على طريق منية النصر لميت السودان، تم تحويل الحالة المستشفى الدولى بالمنصورة لمتابعة حالتة الصحية، وتحرير المحضر اللازم بالواقعة.

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