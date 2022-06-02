وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية- أن القوات الأوكرانية تمكنت أيضا من تدمير 1363 دبابة و3354 مركبة قتالية مصفحة و659 نظام مدفعي و95 أنظمة دفاع جوي و210 طائرات حربية و175 مروحية و521 طائرة بدون طيار و120 صاروخ كروز.

وأشارت الهيئة إلى أن قواتها نجحت أيضا في تدمير 207 من قاذفات الصواريخ متعددة الإطلاق، و2325 مركبة وخزانات وقود، و13 سفينة حربية، إلى جانب 51 وحدة من المعدات الخاصة، قائلة " إن القوات الروسية تكبدت، خلال اليوم الماضي، أكبر الخسائر في اتجاه مدينة "باخموت".