أهالى قرية الرياض بالدقهلية يعثرون على جثمان مجهول وقوات الأمن تتعرف عليه

الدقهلية - فريق المحافظات

عثر أهالي قرية الرياض التابعة لمركز ومدينة منية النصر بالدقهلية على جثمان شاب في العقد الرابع من عمره، ولم يتم التعرف عليه من قبل الأهالى.

بداية الواقعة بتلقى اللواء السيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارا من مدير البحث الجنائي بورود إشارة تفيد بتلقى المقدم فتحي هاشم مأمور مركز شرطة منية النصر بلاغا يفيد بعثور أهالي قرية الرياض التابعة لنفس المركز على جثمان مجهول لم يتم التعرف علية من قبل الأهالى.

على الفور تم تشكيل قوة أمنية والتوجهة لمكان البلاغ، وتم استدعاء عربة إسعاف قامت بنقل الجثمان إلى مستشفى منية النصر المركزى.

وبالفحص والتحرى من مباحث مركز شرطة منية النصر تم التعرف على جثمان الشاب، ويدعى أحمد السعيد محمد عبد اللطيف، 35 سنة، مقيم قرية كفر علام التابعة لنفس المركز، تم تحرير محضر بالواقعة، وتحويل الحالة الطب الشرعي لبيان سبب الوفاة.