5 فوائد لشرب ماء جوز الهند ليلا.. يعزز مستويات الطاقة ويحسن الهضم

كتبت إيناس البنا

ماء جوز الهند هو مشروب منزلي شائع الاستخدام للتخلص من السموم، كما أنه متاح بسهولة ويشمل الكثير من الفوائد الصحية والجمالية.

وفقا للأبحاث ثبت أن شرب ماء جوز الهند مفيد جدًا للصحة والشعر والبشرة، وفقا لموقع " OnlyMyHealth"، تشمل بعض الفوائد الصحية لماء جوز الهند:

يعزز مستويات الطاقة

يدعم الهضم

يحسن الإدراك

يقلل من آلام المفاصل

يدير الوزن

يمنع حصوات الكلى

ينظم درجة حرارة الجسم

يقلل من حدوث الصداع

يحسن صحة القلب

فوائد شرب ماء جوز الهند ليلاً



يعد شرب ماء جوز الهند في الليل أو قبل الذهاب إلى الفراش طريقة مجربة ومختبرة للتعامل مع صحتك والحفاظ عليها من الأمراض الموسمية واليومية، يحتوي ماء جوز الهند على خصائص ترطيب طبيعية ومضادة للفطريات ومضادة للبكتيريا، كما أنه غني بالفيتامينات والمعادن التي تساعد في الترطيب. فيما يلي بعض الأسباب التي تجعلك تشرب ماء جوز الهند في الليل.

1. ارتفاع ضغط الدم



يشير ضغط الدم إلى قوة الدم التي تدفع ضد الشرايين مع كل نبضة قلب. يشار إلى ارتفاع ضغط الدم أيضًا باسم ارتفاع ضغط الدم، يمكن لارتفاع ضغط الدم بدوره أن يعرض الشخص لخطر أكبر للإصابة بأمراض مثل السكتات الدماغية والنوبات القلبية وحتى أمراض الكلى، يساعد في خفض ضغط الدم المرتفع. قد يؤدي هذا المشروب المزيل للسموم إلى خفض ضغط الدم لدى المصابين بارتفاع ضغط الدم، ومع ذلك ، إذا كنت ممن يتناولون أدوية لضغط الدم ، فمن المستحسن تجنب ماء جوز الهند لأنه يمكن أن يخفضه كثيرًا.

2. أمراض القلب



يتكون ماء جوز الهند من السائل الصافي الموجود داخل جوز الهند الأخضر، ويحتوي أيضًا على الأملاح والفيتامينات والمعادن، يحتوي ماء جوز الهند على الكثير من الأملاح والبوتاسيوم وهو أمر جيد جدًا للترطيب. لذلك، يساعد ماء جوز الهند بدوره في منع العديد من أمراض القلب لأنه يلعب دورًا حيويًا في صحة قلب الشخص.

3. حمية التخلص من السموم



يساعد ماء جوز الهند في توفير الترطيب الذي يفتقر إليه الجسم، كما تساعد الشوارد في إزالة السموم من أجسامنا، هناك عدد لا يحصى من السموم الغذائية التي تتكون في أجسامنا بسبب الوجبات السريعة التي نتناولها بشكل يومي وكذلك بسبب التلوث، كوب من ماء جوز الهند قبل النوم أو في الليل يعمل كمشروب لإزالة السموم من الجسم، هذا المشروب أيضًا يرطب بدوره بينما يجعل الشخص الآخر يشعر بالانتعاش أيضًا.

4. حصوات الكلى



ينصح أطبائهم الأشخاص الذين يعانون من حصوات الكلى بشرب ما لا يقل عن 12 كوبًا من الماء يوميًا، إذا كنت أحد هؤلاء الأشخاص، فلا تنسَ تضمين ماء جوز الهند في نظامك الغذائي وربما في العشاء، شرب ماء جوز الهند ليلاً يسمح لقيمته الغذائية بالعمل طوال الليل، وبالتالي، فإن ماء جوز الهند ليس فقط ممتعًا في المذاق ولكن أيضًا مفيد للصحة.

5. عدوى البول



يعتبر ماء جوز الهند مدر للبول. يساعد في طرد السموم عن طريق التبول. الحقيقة الأقل شهرة هي أن شرب ماء جوز الهند يزيد من عدد الحمامات. إذا كنت تنوي شرب ماء جوز الهند أو إذا كنت تشربه بالفعل ، فمن الواضح لمعرفتك أنك ستتبول كثيرًا. المزيد من التبول يعني أنه يطرد دائمًا كل عدوى المسالك البولية من جسمك.