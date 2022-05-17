زيت جوز الهند.. تعرف على الفوائد الصحية وطرق استخدامه

كتبت إيناس البنا

الوعي المتزايد حول أهمية تناول الغذاء الصحيح ونمط الحياة أدت إلى قيام الأشخاص بإجراء تغييرات كبيرة في عاداتهم.

وفقا لموقع " timesnownews "فأن اختيار المصادر الصحيحة للـصحة من أهم أمور الصحة العامة، و تعد الدهون أحد العوامل المهمة التي يمكن أن تسهل الصحة واللياقة البدنية.

زيت جوز الهند

زيت جوز الهند من زيوت الطهو الشائعة الاستخدام، يمكن استخدامه بأمان لأغراض مختلفة حيث أنه مصدر غني بالدهون الصحية، بعض الفوائد الصحية لزيت جوز الهند هي:

يمكن أن يساعد في إدارة الوزن .

تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية .

إدارة مستويات الكوليسترول في الجسم .

تعزيز صحة الجلد والشعر .

تحسين الوظيفة الإدراكية .

استخدامات زيت جوز الهند



فيما يلي بعض الطرق التي يمكنك من خلالها استخدام زيت جوز الهند: