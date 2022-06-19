300 فتاة وسيدة بشمال سيناء يستفدن من المشروع القومى لرياضة المرأة.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

تشهد 4 مواقع رياضية بشمال سيناء تنفيذ المشروع القومي لرياضة المرأة ، وتستفيد منه 300 سيدة وفتاة .

قال كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء لـ " اليوم السابع"، ان فعاليات المشروع تنظم فى محافظة شمال سيناء تحت رعاية الإدارة المركزية للتنمية الرياضية ويهدف المركز الى ممارسة المرأة للرياضة من سن 14 سنة فيما فوق لرفع كفاءتهم البدنية ، وممارسة مجموعة من الأنشطة م ومنها اللياقة البدنية وكرة اليد والكرة الطائرة وتنس الطاولة وعروض رياضية وكاراتيه .

وقال إنه يتبع مديرية الشباب والرياضة شمال سيناء 4 مراكز لرياضة المرأة تضم أكثر من 300 عضوة وموزعة فى مركز شباب العريش، ومركز شباب 6 اكتوبر، و مركز شباب المساعيد، و استاد العريش الرياضى تحت إشراف مدربين متخصصين وإداريين أكفاء.

وسبق وأعلن كليب راشد مدير عام الشباب والرياضة بشمال سيناء انه تشهد كافة المراكز انطلاق فعاليات وانشطة صيفية منوعة تستهدف طلبة المدارس خلال إجازة الصيف .

وأوضح أن الموسم الصيفي هذا العام يشمل العديد من الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والعلمية والدينية لجذب أكبر عدد من الشباب واستيعابهم بالمراكز لممارسة هواياتهم وأنشطتهم الصيفية وجعلها خدمة مجتمعية.

وأعلنت مديرية الشباب والرياضة بشمال سيناء، تقديم خدمة الاشتراك فى المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي بشمال سيناء شعبة كرة السلة (بنين) بشمال سيناء.

وشروط الاستفادة من هذه الخدمة هى لمواليد 2011 - 2012 بنين فقط، وان يكون طول اللاعب مواليد 2011 لا يقل عن 160 سم، وطول اللاعب مواليد 2012 لا يقل عن 150 سم.

ويحصل اللاعب علي الذي يتم اختياره علي الامتيازات المقررة من وزارة الشباب والرياضة وهى بدل انتقال شهري 250 جنية، و التدريب بالصالة المغطاة بالعريش، وتوفير مدربين متخصصين علي أعلي مستوي، و شنطة رياضية بها ملابس اللعبة، واللاعبين المتميزين يتم ضمهم إلى منتخب مصر للناشئين، والمشاركة في جميع بطولات الجمهورية علي نفقة المشروع.

وتقرر أن يتم الاختبارات يوم الجمعة 24 / 6 / 2022 بالصالة المغطاة تحت إشراف مشرف عام المشروع عصام التلواني.



مشروع الشباب والرياضة القومى لرياضة المرأة (1)



مشروع الشباب والرياضة القومى لرياضة المرأة (2)