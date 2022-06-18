محافظ شمال سيناء يقرر صرف إعانة عاجلة لمواطن تعرض منزله لحريق

شمال سيناء ـ محمد حسين

قرر الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء صرف اعانة عاجلة لمواطن تعرض منزله لحريق هائل، وتشكيل لجنة من التضامن الاجتماعى ومجلس مدينة العريش برئاسة على غيط مدير التضامن وعضوية صبرى محمد مدير الاغاثة وايهاب بكير سكرتير عام مجلس مدينة العريش لدراسة حالة المواطن محمد صبرى عطية والذى لحق بمنزله حريق قضى على المفروشات والأجهزة الكهربائية وسقف المنزل الخشبى.

واعلنت محافظة شمال سيناء فى بيان، انه وجه المحافظ اللجنة بدراسة الحالة ومعاينتها والعرض عليه لاتخاذ اللازم مع التنسيق مع الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى لتعويض الأضرار التى لحقت بالمواطن من منقولات ومفروشات وأجهزة كهربائية وغيرها.



وكان منزل المواطن فى حى الصفا بالعريش قد تعرض لحريق أمس أدى إلى تلف المنقولات والمفروشات والأجهزة الكهربائية علاوة على السقف الخشبى وباقى محتويات المنزل حيث انتقل اللواء أسامة أحمد عفش رئيس مركز ومدينة العريش للمعاينة، وتم عرض الحالة على المحافظ.