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وزيرة الخزانة الأمريكية: نسبة التضخم عالية بشكل غير مقبول وذلك بسبب حرب أوكرانيا

الأحد، 19 يونيو 2022 03:24 م
وزيرة الخزانة الأمريكية: نسبة التضخم عالية بشكل غير مقبول وذلك بسبب حرب أوكرانيا جانيت يلين
كتب أحمد عرفة

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قالت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، إن نسبة التضخم عالية بشكل غير مقبول وذلك بسبب حرب أوكرانيا ، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضافت وزيرة الخزانة الأمريكية، أن أسباب التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية عالمية وليست محلية، متوقعة تباطؤ نمو الاقتصاد.

وأوضحت وزيرة الخزانة الأمريكية، أنها لا تستبعد حدوث ركود اقتصادي، مشيرة إلى أن سوق العمل الأمريكي ما زالت قوية جدا، والرئيس الأمريكى جو بايدن يراجع سياسة التعرفة الجمركية على الصين.

وتابعت وزيرة الخزانة الأمريكية: لا نتوقع انتهاء أسباب التضخم في وقت قريب، متوقعة تراجع وتيرة التضخم تدريجيا على مدى الأشهر المقبلة، والركود في الولايات المتحدة ليس حتميا.

 

 


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