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روسيا تحقق فى استخدام أوكرانيا لأساليب حرب محظورة على دونيتسك ولوجانسك

الأحد، 19 يونيو 2022 09:58 ص
روسيا تحقق فى استخدام أوكرانيا لأساليب حرب محظورة على دونيتسك ولوجانسك الجيش الروسى - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

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أعلنت روسيا عن فتح تحقيقات تتعلق باستخدام القوات الأوكرانية وسائل وأساليب حرب محظورة عبر القصف المنتظم لجمهوريتي دونيتسك ولوجانسك.

 

وأوضحت لجنة التحقيقات الروسية حسبما أفادت قناة ( روسيا اليوم ) الإخبارية اليوم الأحد، أن القوات الأوكرانية نفذت قصفا مدفعيا بأسلحة ثقيلة بينها نظام صواريخ تكتيكي من طراز (توتشكا أو) مستهدفة مساكن ومنشآت مدنية في دونيتسك ولوجانسك.


وأضافت اللجنة الروسية أن القصف الأوكراني أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من المدنيين بينما تضررت مباني سكنية وروضة أطفال.


وكان نائب المندوب الروسي في الأمم المتحدة ديميتري بوليانسكي قد اتهم الغرب بتجاهل القصف الأوكراني على المناطق السكنية في دونباس والتكتم على جرائم نظام كييف بحق المدنيين هناك.

 


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