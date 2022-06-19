نقابة الأطباء تُقرر إنشاء لجنة للامتياز لسرعة التواصل مع الشباب من أعضائها

كتبت ـ آية دعبس

وافق مجلس النقابة العامة للأطباء في جلسته المنعقدة الجمعة 17 يونيو الجاري، على الطلب المقدم من أطباء الامتياز بإنشاء لجنة بنقابة الأطباء تمثل أطباء الامتياز على مستوى الجمهورية، لتكون أداة لتوصيل احتياجات واقتراحات أطباء الإمتياز وتكوين حلقة فاعلة بين النقابة وشباب الأطباء.

وقرر مجلس نقابة الأطباء، حسب بيان، الموافقة على إضافة أعمال هذه اللجنة إلى لجنة الشباب على أن يترأس لجنة أطباء الإمتياز الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء.



من ناحيته، أكد الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، حرصه ومجلس النقابة على دعم شباب الأطباء في جميع النواحي، إيماناً من مجلس النقابة بأنهم مستقبل مصر في مهنة الطب، ودعا نقيب الأطباء، أطباء الإمتياز ممن يرغبون في المشاركة بأعمال لجنة الامتياز بالنقابة لحضور اجتماع موسع بمقر النقابة العامة للأطباء الساعة الثانية بعد ظهر يوم السبت المقبل 25 يونيه، وذلك بحضور ممثلي اللجان المختلفة بنقابة الأطباء والتي تتضمن خدمات يمكن تقديمها إلى أطباء الإمتياز.