نجاح أطباء مستشفى حورس بالأقصر بعملية رد خلع مفصل حوض لطفلة عمرها 7 سنوات

الأقصر – أحمد مرعى

صرح الدكتور أحمد شفيق مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أنه استمراراً لسلسلة نجاحات قسم عظام الأطفال بمستشفى حورس التخصصى بأرمنت بالأقصر، حقق الأطباء نجاح جديد بإجراء عملية رد خلع مفصل حوض ولادى لطفلة تبلغ من العمر 7 سنوات كانت تعانى من عرج وصعوبة فى المشى.

وأضاف الدكتور أحمد شفيق لـ"اليوم السابع"، أنه حضرت الطفلة إلى عيادة عظام الأطفال والتشوهات وتم تشخيص الحالة واتخاذ القرار الطبى بالتدخل جراحياً، حيث قام الأطباء بإجراء رد للخلع مع عمل شق عظمى للتجويف الحقى واستخدام رقعة عظمية مع شق عظمى بأعلى عظمة الفخذ وتثبيته بشريحة ومسامير، وتماثلت الطفلة للشفاء وخروجها من من المستشفى للمتابعة مع قسم العلاج الطبيعى بالمستشفى.

وتم إجراء العملية بمشاركة كلاً من الدكتور عماد حمدى استشارى عظام أطفال بمستشفى حورس التخصصى، والدكتور محمد عبد الجليل نائب عظام بالمستشفى، والدكتور مينا يوسف عزمى نائب عظام بالمستشفى، والدكتور أحمد عبد المنعم أخصائى تخدير بالمستشفى، وبمشاركة من فريق تمريض العمليات المتميز، وتم إجراء العملية تحت مظلة التأمين الصحى الشامل وبنسبة مساهمة 300 جنيه فقط.

وأوضح مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أنه تقدم مستشفى حورس التخصصى بالأقصر رعاية طبية متخصصة للأطفال وحديثى الولادة عن طريق فريق متخصص من استشاريين واخصائيين الأطفال وحديثى الولادة بالمستشفى، حيث أن الأطفال هم أغلى شيء فى المجتمع حالياً، فعيادة الأطفال حديثى الولادة بمستشفى حورس التخصصى، يتم تقديم العديد من الخدمات ومنها:- (تشخيص وعلاج اضطرابات الجهاز الهضمى لحديثى الولادة والارتجاع والانتفاخ والنزلات المعوية - تشخيص ومتابعة حساسية الألبان ومشاكل الرضاعة عند حديثى الولادة - تشخيص وعلاج مشاكل الغدة الدرقية والجهاز التنفسى والحمى الروماتيزمية - تشخيص ومتابعة وعلاج الأطفال المصابين بالسكر - متابعة النمو والوزن والحالة الصحية العامة والاطمئنان على عمل كافة أجهزة الجسم بكفاءة لحالات المبتسرين بعد الخروج من الحضانة - اكتشاف الاختلافات الخلقية عن طريق الفحوصات بالأشعة التلفزيونية والأشعة العادية على المخ أو البطن والصدر).