تعرف على خدمات عيادة جراحات المخ والأعصاب في مستشفى طيبة بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أعلن الدكتور أحمد شفيق مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أنه تقدم عيادة جراحات المخ والأعصاب في مستشفى طيبة التخصصي بإسنا جنوب محافظة الأقصر، الخدمات الطبية من خلال استخدام أحدث التقنيات في مجال جراحة المخ والأعصاب من خلال أمهر الجراحين والخبراء في هذا التخصص الدقيق بضمان أعلى جودة في خدمات الرعاية الطبية للمرضى.

وأضاف مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، لـ"اليوم السابع"، أنه يعالج الأطباء العديد من الأمراض أهمها:- (إصابات الرأس والعمود الفقري والنخاع الشوكي - آلام الظهر والرقبة - الإنزلاق الغضروفي القطني والعنقي - إصابات الأعصاب الطرفية ضيق القناة العصبية - إصابات العصب الخامس والسابع - استسقاء المخ ونزيف المخ - الانغلاق المبكر لعظام الجمجمة - القيلة العصبية - التمدد الشرياني - التشوهات الشريانية والوريدية - أورام المخ والمخيخ والغدة النخامية - أورام العمود الفقري والحبل الشوكي).

وأكد الدكتور أحمد شفيق، أنه يعمل قسم جراحات المخ والأعصاب بمستشفى طيبة التخصصي تحت إشراف الدكتور / محمد فكري الشربيني - مدرس واستشاري جراحة المخ والأعصاب و العمود الفقري كلية الطب - جامعة المنصورة، وتعمل عيادة جراحة المخ والأعصاب أيام السبت والاثنين والاربعاء من الساعة 3 عصرا حتى 6 مساءاً، حيث يمكن الحجز عن طريق جواب الاحالة من أقرب وحدة أو مركز طب أسرة لسكنك بالاتصال بالخط الساخن على رقم 15334 لحجز موعد الكشف.