مياه الفيوم: حملات لضبط الوصلات الخلسة وإزالة التعديات على خطوط مياه الشرب

أعلن المهندس محمد عبد الجليل رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، عن تكثيف الحملات التى تنفذها الشركة، لرفع الوصلات الخلسة وإزالة التعديات على خطوط مياه الشرب، والتى يلجأ إليها البعض لسرقة مياه الشرب رى الأراضى الزراعية، والتهرب من سداد مستحقات الدولة.

وأكد أن تلك التعديات تؤثر بشكل كبير على انتظام وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن حملات إزالة التعديات تتم بشكل منتظم عن طريق الادارة العامة للرقابة والمتابعة بالشركة، وتساهم فى توفير خدمة مياه الشرب والصرف الصحى لجموع المواطنين على مستوى المحافظة.

وأضاف أن حملات إزالة التعديات، تستهدف ورش غسيل السيارات مع التفتيش المستمر على المشتركين لفحص ورفع الوصلات الخلسة وكذلك إزالة كافة أشكال التعدى على خطوط مياه الشرب.

وأشار إلى أن الشركة مستمرة فى مواجهة هذا الممارسات الخاطئة والتى تستنزف موارد الشركة وتحرم العديد من المواطنين من حقهم فى الحصول على مياه الشرب.

وأوضح ناصر العمدة مدير عام الرقابة والمتابعة بالشركة أن الإدارة العامة للرقابة والمتابعة تسعى للحفاظ على مستحقات الشركة والتصدى لكافة أشكال التعدى على خطوط مياه الشرب والوصلات الخلسة حيث أنه خلال شهر يونيو الجارى تم رفع عدد 109 وصلة خلسة وإزالة عدد 11 تعديا على خطوط مياه الشرب علاوة على رصد عدد 99 فرق مقايسة وذلك على مستوى المحافظة.