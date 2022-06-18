مياه الفيوم: دورة تدريبية بعنوان "ضبط معايير الجودة داخل معامل المحطات"

كتب أحمد حسن

أكد المهندس محمد عبدالجليل النجار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالفيوم، أهمية رفع كفاءة العاملين وبناء القدرات فى مختلف مجالات العمل، لاسيما قطاع الجودة والمعامل.

وقال إنه تم تنفيذ دورة تدريبية بعنوان "ضبط معايير الجودة داخل معامل المحطات" ضمن خطة التدريب الالكترونية، بإشراف الشركة القابضة وبمشاركة عدد من الشركات التابعة.

وأضاف أن الدورة التدريبية تهدف إلى تعريف العاملين بنظام الجودة المتبع بمعامل محطات الشركة والذى يشمل متابعة أداء العاملين بالمعامل وطرق تحسين الأداء ومتابعة أداء أجهزة ومعدات وكيماويات المعامل للحصول على أدق النتائج ومراقبة جودة النتائج من خلال إجراء العديد من العمليات الإحصائية عليها.

كما شملت الدورة التدريبية أيضا طرق معايرة الأجهزة حيث أن الشركة بها اول معمل معايرة بشهادة الايزو 17025:2017 ولها الريادة بين الشركات التابعة فى هذا المجال.

ولفت أن جميع المعامل بالشركة تتبع نظام جودة موحد تم وضعه ومتابعته من قبل الادارة العامة للجودة وشئون البيئة لضمان الحصول على نتائج تحاليل بدقة وكفاءة وجودة عالية مما يضمن توفير المياه للمستهلك بأعلى جودة.

وذكر الدكتور محمود الغندقلى مدير عام التدريب، حرص الشركة على تنفيذ الدورات التدريبية المخطط لها والاستعانة بمدربين على درجة عالية من الكفاءة لتحقيق أقصى استفادة للعاملين ورفع كفائتهم الفنية وتنمية مهارتهم الادارية وان الدورة التدريبية استمرت لمدة خمسة ايام متواصلة بمركز تدريب الشركة بمحطة العزب الجديدة.