محمود لالا بعد تحطيم رقم قياسى بسحب طائرة وزنها 14 طنا بأسنانه: مصرى وافتخر

قال محمود عبد الحميد نور الدين الشهير بمحمود لالا، أنه منذ 4 سنوات يتدرب، للمنافسة فى موسوعة جينيس لأقوى فك فى العالم، فكان روسى سجل 5 أمتار مسافة وطائرة 10 أطنان، موضحا أنه حطم الرقم بشد طائرة فى مطار القاهرة وظنها 14 طنا و175 كيلو، بمسافة 6 أمتار و20سم.

وأوضح خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية لبنى عسل، عبر قناة الحياة، أنه شد الطائرة بأسنانه، مشيرا إلى أنها قدرة من الله سبحانه وتعالى.

ولفت محمود لالا، إلى أن الدافع الكبير له، مرسوم عليه صورة الرئيس السيسى، مضيفا أنها كانت أول بروفة على الطائرة.

وذكر أن من الحضور كان وزير الرياضة ووزير الطيران، بالإضافة إلى أنه حطم الرقم القياسى دون بروفة على سحب الطائرة.

وتابع محمود لالا: "بفتخر ببلدى إنى مصرى، وأهدى الفوز لكل شعب مصر وعلى رأسهم معالى الرئيس ووزارة الشباب والرياضة واللواء محمد سامى رئيس صندوق دعم المواد التعليمية".

شهد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، بمطار القاهرة الدولى صباح اليوم، العرض الاستعراضى لـ "محمود عبد الحميد نور الدين " والخاص بالمحاولة الأولية لشد طائرة ركاب من طراز " سسنا " تابعة لإحدى شركات وزارة الطيران المدنى، بـ"أسنانه" من أجل دخول موسوعة جينيس للأرقام القياسية.

جاء ذلك بحضور اللواء عزت عبدالرحمن، والمحاسب مجدى اسحق رئيس مجلس إدارة شركة ميناء القاهرة الجوى، ومحمد حماد معاون وزير الطيران لشئون مجلس الوزراء.

واستطاع محمود عبد الحميد الشهير بـ"محمود لالا" سحب الطائرة التى تزن 14 طنا و175 كيلو جرام وتحريكها بعد توصيلها بحبل ووضع "الرباط" بين فكيه وسحب الطائرة لمسافة حوالى 6.20 متر تقريباً، وذلك تمهيدا لمخاطبة موسوعة جينيس للأرقام القياسية لتسجيل اسم صاحب أقوى فك وكسر الرقم القياسى السابق.