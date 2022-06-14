كابونجا ينجح فى سحب 6 عربات مترو تزن 220 طنا لمسافة 4 أمتار.. فيديو وصور

كتب سيد الخلفاوى - أسامة طلعت - فاطمة محفوظ - تصوير كريم عبد العزيز

نجح الكابتن أشرف محروس الشهير بكابونجا فى سحب 6 عربات مترو تزن 220 طنا لمسافة 4 أمتار، محققا بذلك رقم قياسي جديد حسب ما أكده كابونجا، لتسجيلها بموسوعة جينيس للأرقام القياسية.

وأشرف كابونجا، ابن محافظة الإسماعيلية، مصنَّف "أقوى رجل فى العالم" من موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك بعد كسره للرقم القياسى الهندى لسحب الشاحنات العملاقة، وسحبه شاحنة تزن 15 طنا بأسنانه، وذلك يعد أكبر من الرقم الذى حققه أحد الهنود وقام بسحب شاحنة بوزن 13 طنًا.