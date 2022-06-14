اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 14 يونيو 2022 08:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

كابونجا ينجح فى سحب 6 عربات مترو تزن 220 طنا لمسافة 4 أمتار.. فيديو وصور

الثلاثاء، 14 يونيو 2022 07:10 م
كابونجا ينجح فى سحب 6 عربات مترو تزن 220 طنا لمسافة 4 أمتار.. فيديو وصور أشرف كابونجا
كتب سيد الخلفاوى - أسامة طلعت - فاطمة محفوظ - تصوير كريم عبد العزيز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نجح الكابتن أشرف محروس الشهير بكابونجا فى سحب 6 عربات مترو تزن 220 طنا لمسافة 4 أمتار، محققا بذلك رقم قياسي جديد حسب ما أكده كابونجا، لتسجيلها بموسوعة جينيس للأرقام القياسية. 
 
 
وأشرف كابونجا، ابن محافظة الإسماعيلية، مصنَّف "أقوى رجل فى العالم" من موسوعة جينيس للأرقام القياسية، وذلك بعد كسره للرقم القياسى الهندى لسحب الشاحنات العملاقة، وسحبه شاحنة تزن 15 طنا بأسنانه، وذلك يعد أكبر من الرقم الذى حققه أحد الهنود وقام بسحب شاحنة بوزن 13 طنًا.
 
 
 
IMG_20220614_170033
 وصول أشرف كابونجا 

 

IMG_20220614_170116
 الزميل سيد خلفاوى مع أشرف كابونجا 
اشرف كابونجا ينجح في جذب ٦ عربات مترو (1)
 
اشرف كابونجا ينجح في جذب ٦ عربات مترو (2)
 
اشرف كابونجا ينجح في جذب ٦ عربات مترو (3)
 
اشرف كابونجا ينجح في جذب ٦ عربات مترو (4)
 
اشرف كابونجا ينجح في جذب ٦ عربات مترو (5)
 
اشرف كابونجا ينجح في جذب ٦ عربات مترو (6)
 
اشرف كابونجا ينجح في جذب ٦ عربات مترو (7)
 
اشرف كابونجا ينجح في جذب ٦ عربات مترو (8)
 
اشرف كابونجا ينجح في جذب ٦ عربات مترو (9)
 
اشرف كابونجا ينجح في جذب ٦ عربات مترو (10)
 
اشرف كابونجا ينجح في جذب ٦ عربات مترو (11)
 
اشرف كابونجا ينجح في جذب ٦ عربات مترو (12)
 
اشرف كابونجا ينجح في جذب ٦ عربات مترو (13)
 
اشرف كابونجا ينجح في جذب ٦ عربات مترو (14)
 
 

اشرف كابونجا

كابونجا

موسوعة جينيس

المترو



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة