مجلس النواب الأردنى: فلسطين هى قضية الأمة العربية

وذكرت وكالة الأنباء الأردنية اليوم الأحد، أن ذلك جاء خلال كلمة ألقاها الصفدي في مهرجان نظمه مجمع النقابات المهنية بعنوان "نصرة الأقصى والمقدسات" تزامنا مع الذكرى الـ74 للنكبة.

وأوضح الصفدي أن الأردن كان ولا يزال وسيبقى بقيادته وشعبه وجيشه مدافعاً وحاملاً ومساندا لأشقائه في فلسطين، حتى ينالوا حقوقهم المشروعة على أرضهم بإقامة دولتهم الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

من جانبه، قال عضو رابطة علماء الأردن، الدكتور رأفت المصري، إن "74 عاماً مرت على النكبة و55 عاما على النكسة وما زالت فلسطين محتلة، لكن شتان ما بين الماضي والحاضر، فقد حدثت العديد من المتغيرات سواء على الشعب الفلسطيني صاحب الأرض أو المحتل الإسرائيلي، وإن فلسطين قضية الوجود والثبات؛ قضية وطنية عروبية، وكلنا نسعى لإبراز وتثبيت الهوية الفلسطينية، وكان الأردن وما زال مساندا ومعاضدا لفلسطين وشعبها".