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لوجانسك: استسلام عناصر من كتيبة "أيدار" الأوكرانية

الأحد، 19 يونيو 2022 12:38 م
لوجانسك: استسلام عناصر من كتيبة "أيدار" الأوكرانية اوكرانيا
كتب أحمد عرفة

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أكد روديون ميروشنيك سفير جمهورية لوغانسك في موسكو، أن المسلحين الأوكرانيين المحاصرين في مصنع "أزوت" في سيفيرودونيتسك يرسلون إشارات حول استعدادهم للتفاوض، وفقا لروسيا اليوم.

وقال سفير جمهورية لوغانسك في موسكو إنه يستمر الاتصال مع المسلحين المحاصرين والتفاوض معهم، لكن من الواضح أن شروط استسلامهم لن تصبح أفضل من السابق. لا يزالون يحاولون اقتناص الفرص وتعطيل اتفاقات وقف إطلاق النار، موضحا أن الظروف العسكرية بالنسبة لهؤلاء المسلحين المحاصرين، تستمر في التراجع نحو الأسوأ.

ولفت سفير جمهورية لوغانسك في موسكو، إلى أن المعلومات المتوفرة تؤكد أن مجموعة من عناصر كتيبة "أيدار" الأوكرانية استسلموا في ضواحي مدينة سيفيرودونتسك، قائلا: تم تأكيد استسلام عناصر من أيدار، لقد وقعوا في الأسر مع بعض قادتهم، وتم تطهير القرية بالكامل.

 


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