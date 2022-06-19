لطلاب الثانوية العامة.. 10 معلومات عن امتحان المواد غير المضافة للمجموع غدا

كتب ـ محمود طه حسين

يقدم "اليوم السابع" فى التقرير التالى 10 معلومات عن امتحانات المواد غير المضافة للمجموع لطلاب الثانوية العامة

ـ تعقد امتحانات المواد غير المضافة على مدار يومى الإثنين والثلاثاء.

ـ يؤدى الطلاب غدا الإثنين امتحان مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية.

ـ يؤدى الطلاب الامتحان الثلاثاء 21 يونيو الاقتصاد والإحصاء.

ـ تعقد الامتحانات وفق نظام البابل شيت وورقة أسئلة.

ـ المواد غير مضافة للمجموع.

ـ المواد تعتبر نجاح ورسوب ومن لا يؤدى الامتحان فيها سوف يرسب.

ـ تعقد الامتحانات فى المدارس فى لجان مؤمنة.

ـ لن تعقد الاختبارات من المنزل أو على التابلت.

ـ يتم تصحيح المواد غير المضافة للمجموع داخل الكنترولات إلكترونيا.

ـ يبدأ الامتحان غدا التاسعة صباحا فى التربية الدينية.

وتنطلق امتحانات الثانوية العامة 2022، فى المواد الدراسية غير المضافة للمجموع يوم 20 يونيو الجارى، حيث يؤدى الطلاب امتحان مادتى التربية الدينية والتربية الوطنية، بينما يؤدى الطلاب يوم 21 اختبار مادتى الاقتصاد والاحصاء ويحصل الطلاب على راحة حتى يوم 25 يونيو.

وبحسب جدول امتحانات الثانوية العامة 2022، تبدأ الامتحانات فى المواد الدراسية الأساسية الأحد 26 يونيو بامتحان اللغة العربية والثلاثاء 28 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والأحد 3 يوليو 2022، اختبار مواد الكيمياء للشعبة العلمية والجغرافيا للشعبة الأدبية والثلاثاء 5 يوليو الديناميكا والخميس 7 يوليو اللغة الأجنبية الأولى ويحصل الطلاب على إجازة بمناسبة عيد الأضحى من 9 حتى 12 يوليو 2022، ويتم استئناف الاختبارات يوم الخميس 14 يوليو بمادتى الفيزياء والتاريخ والأحد 17 يوليو يؤدى الطلاب امتحان مواد الجيولوجيا والعلوم البيئية والتفاضل والتكامل وعلم النفس والاجتماع، كما يؤدى الطلاب يوم 19 يوليو امتحان الجبر والهندسة الفراغية و21 يوليو الأحياء والرياضيات التطبيقية" الاستاتيكا" والفلسفة والمنطق.