اليوم السابع
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لحظة وصول جثمان شاب لقى مصرعه على يد سائق توك توك في الدقهلية

الأحد، 19 يونيو 2022 02:57 م
لحظة وصول جثمان شاب لقى مصرعه على يد سائق توك توك في الدقهلية
الدقهلية فريق المحافظات

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وصل منذ قليل جثمان الشاب الذي لقي مصرعه على يد سائق توكتوك إلى مسقط رأسه في قرية الدراكسة التابعة لمركز منية النصر بالدقهلية.

 

وخرج أهل القرية ليكونوا في استقبال الجثمان من أمام مسجد الهجرة في نفس القرية لتودية إلي مثواه الاخير بمقابر قرية الدراكسة.

 

فقد سائق سيارة نقل حياته ويدعي علي حافظ السيد علي 42 عاما علي يد سائق توكتوك بعد شجار نشب بينهم أدي لاستخدام الجاني سلاح ابيض "مطواه" قام بطعن المجني علية طعنه نافذة في الصدر أودت بحياته فور وصول المستشفي.

 

تلقي مدير أمن الدقهلية إخطارا من البحث الجنائي بورود إشارة من مأمور مركز شرطة منية النصر بتلقي بلاغ من اداره المستشفيات بوصول شاب في العقد الخامس من عمره جثه هامده للمستشفي ادعاء طعن بسلاح ابيض مطواه.

 

تم تشكيل قوة من مباحث المركز وضبط الجاني وأمرت النيابة العامة بتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة واستخراج تصريح الدفن.

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