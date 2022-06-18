مصرع سائق سيارة نقل على يد آخر بطعنة نافذة بالصدر أودت بحياته فى الدقهلية

فريق المحافظات

لقي شخص مصرعه بمدينة منية النصر بمحافظة الدقهلية مصرعه على يد سائق توكتوك بسبب خلاف على أولوية المرور، مما تسبب في نشوب مشاجرة بينهما.

تلقي مدير امن الدقهلية لواء سيد سلطان إخطارا من مدير البحث الجنائي بتلقي إشارة عقيد فتحي هاشم مأمور مركز شرطة منية النصر بإشارة من أمن المستشفيات بوصول شخص 42 سنة والمقيم بالدراكسه سائق سياره نصف نقل إلى مستشفى منية النصر المركزي ولفظ أنفاسه الأخيرة فور وصوله.

بالبحث والتحري توصلت التحريات التي اجرتها مباحث المركز بمقتل سائق سيارة ربع نقل ويدعى ع.ح.س 42 عاما على يد إ.ع 29 عاما، وشهرته "شامبو" سائق توك وذلك بسبب على خلاف أسبقية المرور داخل شارع الجزار بقرية الدراكسة التابعه لنفس المركز، مما أدى لوفاة الأول فى الحال إثر طعنة نافذة بالصدر، وتم نقل الجثمان إلى مشرحة مستشفى م النصر المركزي والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.

وتم القبض على الجاني بمعرفة الشرطه وجار عمل المحضر اللازم وتحويل الجثمان إلى المستشفى الدولي للتشريح لمعرفة سبب الوفاة والتصريح بالدفن.