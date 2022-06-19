كل ما تريد معرفته عن استعدادات المنيا لاستقبال طلاب الثانوية العامة غدا

المنيا-حسن عبد الغفار

انتهت محافظة المنيا من وضع اللمسات النهائية، استعدادا لاستقبال طلاب الشهادة الثانوية، فى أول أيام الامتحانات والتي تبدا غدا الاثنين، حيث تم المرور على اللجان التي تستقبل الطلاب وتم التأكد من وصول جميع رؤساء اللجان والمراقبين الأوائل إلى اللجان، وتوافر وسائل الإجراءات الاحترازية من كمامات ومطهرات وأجهزة كشف الحرارة والكاشفة لأجهزة المحمول، والبوابات الإلكترونية، كما تم التأكد من النظافة العامة، وعمل السرادقات أمام اللجان، وتم المرور على استراحة اللجنة العامة بالمراكز، بالإضافة إلى متابعة أعمال النظافة العامة بالقري والمركز خاصة حول المدارس التي بها لجان امتحانات.

وكانت المحافظة أعلنت حالة الطوارئ القصوى، استعدادا لاستقبال امتحانات الشهادة الثانوية العامة والتى سوف تبدأ غدا 20يونيو الجاري بالمواد التى لا تضاف إلى المجموع، وتبدأ اول أيام الامتحانات بمادة اللغة العربية يوم 26 من نفس الشهر، وقد استعدت المحافظة من خلال تجهيز اللحان والمراقبين وتجهيز الاستراحات، هذا بالإضافة إلى المتابعة المستمرة من قبل المحافظ اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا، لجاهزية اللجان لاستقبال الطلاب والتنسيق مع الاجهزة الأمنية.



وقال محافظ المنيا، إنه تم رفع درجة الاستعدادات القصوى لاستقبال امتحانات شهادة الثانوية العامة، ورفع حالة الطوارئ بالمستشفيات والإسعاف والكهرباء، بالإضافة لعقد غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة، والتنسيق والتواصل مع غرف العمليات الرئيسية والفرعية بمديرية التربية والتعليم بجميع المراكز.



وجه المحافظ، كافة الأجهزة التنفيذية ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن، بتقديم كافة أوجه الدعم لمديرية التربية والتعليم في إجراء أعمال النظافة ورفع الاشغالات بمحيط المدارس بصفة دورية ومستمرة، بالإضافة للتنسيق مع إدارة المرور لمنع التزاحم بمحيط اللجان.



كما وجه المحافظ، مديرية التربية والتعليم بالتنسيق مع مديرية الامن، لعمل كردون امنى بمحيط اللجان، مع تواجد سيارة اسعاف في نقاط محدده لاستقبال أي حاله طوارئ، وأشار إلى التنسيق مع كافة الجهات لتوفير الاستراحات اللازمة وتجهيزها بجميع الخدمات اللازمة لمراقبي اللجان.



من جانبه، أوضح محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أنه تم تخصيص 114 لجنة على مستوي جميع المراكز، يؤدي من خلالها الطلاب امتحانات الثانوية العامة، مشيراً إلى ان إجمالي عدد الطلاب المؤدين للامتحانات يبلغ 39 ألف و98 طالب وطالبة.



الاستعداد لاستقبال طلاب الثانوية العامة (1)



الاستعداد لاستقبال طلاب الثانوية العامة (2)