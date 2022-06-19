اليوم السابع
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كل ما تريد معرفته حول زيادة مساحات القطن الجديدة في 17 محافظة ومنطقة

الأحد، 19 يونيو 2022 07:00 م
كل ما تريد معرفته حول زيادة مساحات القطن الجديدة في 17 محافظة ومنطقة قطن ارشيف
كتب عبد الحليم سالم

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سجلت مساحات القطن الجديدة في مصر زيادة كبيرة لأول مرة منذ سنوات تقارب على الـ15 سنة، حيث بلغت نحو 326.3 ألف فدان فى 17 محافظة ومنطقة خلال الموسم الجارى وحتى يوم 15 يونيو الجارى وسط توقعات بارتفاعها؛ لتقارب النصف مليون فدان وفق بيانات الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن برئاسة الدكتور محمد خضر.

 

كم بلغت نسبة ارتفاع الزراعات؟

ارتفعت نسبة الزراعات لأكثر من 79% مقارنة بزراعات الموسم الماضي، وسط توقعات بمضاعفة صادرات الأقطان من  إنتاج الموسم الجديد .

 ما أبرز صنف يتم زراعته حاليا ؟

أعلى صنف في الزراعات هو صنف جيزة 94 حيث بلغت المساحات المنزرعة به نحو 231 ألف فدان بنسية نحو 86% .

كم بلغ حجم الزراعات في وجه بحرى؟

بلغت إجمالى الزراعات فى وجه بحرى، نحو 300.2  ألف فدان  بزيادة تبلغ  قرابة 79.4% مقارنة بالموسم الماضى.

وهل ارتفعت الزراعات في محافظات وجه قبلى؟

 

ارتفعت مساحات وجه قبلى لـ 26.1 ألف فدان بنسبة زيادة بلغت 75.6%.

 أي المحافظات الأكثر زراعة في وجه بحرى؟

محافظة كفر الشيخ، تصدرت الزراعات بواقع 107 ألف فدان من صنف جيزة 94، وأصناف أخرى، بنسبة زيادة بلغت بنسبة 84.4%  تليها محافظة الدقهلية بنحو 58 ألف فدان صنف جيزة 94، بنسبة زيادة 91.5% ثم محافظة الشرقية بواقع 55.1 ألف فدان من جيزة 94، بنسبة زيادة بلغت 89.4% .

 

وماذا عن وجه قبلى ؟

تصدرت محافظة الفيوم زراعات وجه قبلى بنحو 14.6 ألف فدان بنسبة زيادة 68.6


زراعات القطن

مساحات الاقطان الجديدة

طويل التيلة

محمد خضر



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