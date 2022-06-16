"الزراعة" تتابع زراعات القطن والذرة فى محافظة البحيرة

كتبت أسماء نصار

قام أحمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات الزراعية بزيارة مفاجئة إلى منطقة شمال الدلتا لمكافحة الآفات لمتابعة اصول المنطقة وحدة خلط وتعبئة طعوم القوارض توجه بعدها في وجود مدير المنطقة إلى المرور على زراعات القطن والذرة والأرز لمتابعة حالة المحاصيل والاطمئنان على سير أعمال المكافحة وتوفر المبيدات و المرور علي جمعية أمليط الزراعية.

يأتى ذلك بناء على توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، بتواجد قيادات الوزارة مع المزارعين على أرض الواقع ومتابعة حالة المحاصيل.

وشدد "رزق" علي ضرورة المرور الدوري في هذا المرحلة من عمر النباتات للكشف عن أى إصابة بدودة الحشد وعلاجها وأيضا آفات القطن.