اليوم السابع
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ضبط 34 طن لحوم وجبن غير صالحة واحتكار 25 طن حبوب متنوعة بثلاجة بفوه

الأحد، 19 يونيو 2022 04:22 م
ضبط 34 طن لحوم وجبن غير صالحة واحتكار 25 طن حبوب متنوعة بثلاجة بفوه اللحوم المضبوطة
كفر الشيخ - محمد سليمان

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تمكنت حملة مجلس مدينة فوه بمحافظة كفر الشيخ، بالاشتراك مع مباحث التموين، والإدارة البيطرية، والإدارة الصحية، وفوه من مركز شرطة فوه، من ضبط كميات من اللحوم والجبن الغير صالحة للاستخدام الأدمي، وكمية من الحبوب داخل ثلاجة بفوه غير مرخصه، بتوجيهات اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وبإشراف وحضور اللواء حسام الشيخ، رئيس مركز ومدينة فوه.

وقال اللواء حسام الشيخ، رئيس مركز ومدينة فوه، تمكنت الحملة من ضبط 2 طن لحوم غير صالحه للاستخدام الادمي، و32 طن جبن متنوعه غير صالحه، و25 طن حبوب متنوعة" قمح وفول"، تم تخزينها لاحتكارها ومنعها عن التداول، في إحدى الثلاجات طريق فوه عربان، وتم تحرير محضر بالواقعة، والتحفظ على المضبوطات، وجاري العرض على النيابة المختصة.

يأتي ذلك في إطار إحكام الرقابة على حركة الأسواق وضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر والغير صالحة للاستهلاك ،ومحاربة أنواع الغش التجاري، ومحتكري السلع، حفاظاً على حقوق المواطنين.

وأكد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ،أنه لا تهاون مع محتكري السلع الغذائية لافتعال الأزمات بقصد غلاء الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة من وراء ذلك ، مؤكداً على استمرار الحملات لضبط الأسواق والأسعار والالتزام بالتعليمات والقرارات والتوجيهات الوزارية والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه الاتجار في السلع المدعمة في السوق السوداء بغرض التربح، أو رفع أسعار السلع، وبيع مواد غذائية ولحوم وأسماك غير صالحة للاستخدام الأدمي.

 

 


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