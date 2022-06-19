سارة دوتيرتى تؤدى اليمين الدستورية نائبة للرئيس الفلبينى

وذكرت شبكة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية اليوم الأحد، أن دوتيرتي أدت اليمين الدستورية أمام المحكمة العليا للفلبين خلال مراسم رسمية أقيمت بمدينة "‏سان بيدرو" في محافظة "لاجونا" شمالي الفلبين.



وكانت دوتيرتي عمدة مدينة "دافاو" سابقًا وابنة رئيس البلاد رودريجو دوتيرتي، قد فازت في الانتخابات التي جرت في الـ 9 من شهر مايو الماضي بعد حصولها على 32 مليونًا و208 آلاف و417 صوتًا متقدمة بذلك على سبعة منافسين آخرين يطمحون لمنصب نائب الرئيس.