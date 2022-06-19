سارة دوتيرتى تؤدى اليمين الدستورية نائبة للرئيس الفلبينى

أدت سارة دوتيرتي اليمين الدستورية نائبة للرئيس الفلبيني، وذلك قبل 11 يومًا من توليها المنصب رسميًا.
وذكرت شبكة "إيه بي إس - سي بي إن" الفلبينية اليوم الأحد، أن دوتيرتي أدت اليمين الدستورية أمام المحكمة العليا للفلبين خلال مراسم رسمية أقيمت بمدينة "سان بيدرو" في محافظة "لاجونا" شمالي الفلبين.
وكانت دوتيرتي عمدة مدينة "دافاو" سابقًا وابنة رئيس البلاد رودريجو دوتيرتي، قد فازت في الانتخابات التي جرت في الـ 9 من شهر مايو الماضي بعد حصولها على 32 مليونًا و208 آلاف و417 صوتًا متقدمة بذلك على سبعة منافسين آخرين يطمحون لمنصب نائب الرئيس.
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