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روسيا: مقتل أكثر من 50 جنرالا وضابطا أوكرانيا بضربة صواريخ في ديبروبيتروفسك

الأحد، 19 يونيو 2022 12:34 م
روسيا: مقتل أكثر من 50 جنرالا وضابطا أوكرانيا بضربة صواريخ في ديبروبيتروفسك الجيش الروسى
كتب أحمد عرفة

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أعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيجور كوناشينكوف أن أكثر من 50 جنرالا وضابطا أوكرانيا قتلوا بضربة صواريخ من طراز "كاليبر" استهدفت مركز قيادة في مقاطعة ديبروبيتروفسك الأوكرانية، وفقا لروسيا اليوم.

وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إنه خلال اليوم الماضي أصابت صواريخ من طراز "كاليبر" عالية الدقة بعيدة المدى أطلقت من البحر، مقر قيادة للقوات الأوكرانية قرب قرية شيروكا داتشا بمقاطعة دنيبروبتروفسك، في الوقت الذي عقد فيه اجتماع عمل لقيادات مجموعة "الإسكندرية" العملياتية الاستراتيجية هناك.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية أنه نتيجة الضربة، لقي أكثر من 50 جنرالا وضابطا من القوات المسلحة الأوكرانية مصرعهم، بمن فيهم ممثلو هيئة الأركان العامة وقيادة مجموعة "كاخوفكا" وقوات الهجوم الجوي والتشكيلات العاملة على محوري نيكولايف وزابوروجيه.

 

 


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