رئيس جامعة بنها يتفقد سير الامتحانات بكلية التربية النوعية.. صور

القليوبية - إبراهيم سالم

تفقد الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، امتحانات الفصل الدراسى الثانى بكلية التربية النوعية، رافقه خلال الجولة الدكتور محمد إبراهيم عميد الكلية، والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس.

وأكد الدكتور جمال سوسة، أن إدارة الجامعة حريصة على متابعة سير أعمال الامتحانات بصفة مستمرة، والعمل على توفير بيئة آمنة للطلاب لأداء الامتحانات مع اتخاذ كافة الإجراءات للحفاظ على صحة وسلامة الطلاب والمشاركين فى أعمال الامتحانات.

واطمأن رئيس جامعة بنها، خلال الجولة على اللجان وحسن سير الامتحانات، والتزام الطلاب بالقواعد المقررة وبتواجد رؤساء اللجان، وكذلك انتظام وحضور الملاحظين داخل لجان الامتحانات، كما أجرى "سوسة" حوارات ودية مع الطلاب لاستطلاع آرائهم حول الإمتحانات.

وأشاد الدكتور جمال سوسة، خلال جولته بتجهيزات الكلية للامتحانات، وكذلك تواجد قيادات الكلية والاساتذة فى قاعات الامتحانات لتحقيق الانضباط المنشود بين الطلاب والرد على استفساراتهم.



جانب من جولة رئيس الجامعة



خلال متابعة سير الامتحانات بجامعة بنها