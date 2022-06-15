اليوم السابع
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نائب رئيس جامعة بنها يتفقد سير امتحانات الدراسات العليا بكلية العلوم

الأربعاء، 15 يونيو 2022 10:53 ص
نائب رئيس جامعة بنها يتفقد سير امتحانات الدراسات العليا بكلية العلوم الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث
القليوبية -إبراهيم سالم

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واصل الدكتور ناصر الجيزاوى نائب رئيس جامعة بنها لشئون الدراسات العليا والبحوث، جولاته التفقدية لسير امتحانات الدراسات العليا، حيث تفقد الامتحانات بكلية العلوم يرافقه الدكتور لطفي أبو سالم عميد الكلية والوكلاء.

وأكد الدكتور ناصر الجيزاوى، أن الجولة تأتي في إطار الاطمئنان على حسن سير الامتحانات والإلتزام بالإجراءات الوقائية والإحترازية التي تتخذها الجامعة للعمل على راحة الطلاب لأداء امتحاناتهم.

وأشاد نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، بالجهود المبذولة في الكلية في تنظيم عملية الإمتحانات، وتطبيق الإجراءات والتدابير الاحترازية التي تتخذها الجامعة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

نائب رئيس جامعة بنها خلال جولته1
نائب رئيس جامعة بنها خلال جولته1

 

نائب رئيس جامعة بنها خلال جولته
نائب رئيس جامعة بنها خلال جولته

 


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