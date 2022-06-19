رئيس جامعة الإسكندرية يكرم "آمال فرغلى" الأم المثالية على مستوى المحافظة

الإسكندرية- اسماء على بدر

كرم الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس جامعة الإسكندرية اليوم الأحد 19 يونيو 2022، آمال محمد أحمد فرغلى، أخصائى شئون التعليم والطلاب بكلية التربية- جامعة الاسكندرية، والفائزة فى مسابقة الأم المثالية لعام 2022 على مستوى محافظة الإسكندرية، مؤكداً أنها نموذج مشرف للمرأة المصرية التى تتحدى الصعاب وعاشت قصة كفاح تستحق التكريم.

ومن جانبها أعربت آمال فرغلي عن سعادتها بتكريم رئيس الجامعة لها اليوم، مؤكدة أنها نموذج للكثير من الأمهات اللاتى يتحملن العديد من الضغوط والأعباء ويتحدون الواقع ويوضحون من أجل أولادهن حتى يصلون بهم لبر الآمان.

جدير بالذكر أن آمال فرغلي، حصلت على دبلوم التجارة واستكملت تعليمها بنظام التعليم المفتوح فى كليه التربية حتى حصلت على شهادة الليسانس، ثم درجة الماجستير وتدرس حالياً فى تمهيدى الدكتوراة، وكافحت بعد وفاة زوجها فى عام 1998 لتربية طفليها، وأهتمت بتعليمهم دراسياً ورياضيا، حتى أنهى أبناءها تعليمهم وحصلوا على مؤهلات عليا من جامعة الإسكندرية.