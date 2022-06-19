تنظيف الأسماك مهنة رائجة في السويس للمميزين فقط.. فيديو

السويس – فريق المحافظات

تعتبر مهنة تنظيف الأسماك بأسواق الأسماك في السويس من المهن المميزة التي لا يجيدها إلا المميزين والمهرة خاصة أنها تتطلب مهارة وسرعة في عملية التنظيف والمعرفة الكاملة بكل ما تحتويه الأسماك.

وقدم "تليفزيون اليوم السابع" بثًا مباشرًا من سوق الأنصاري للأسماك بالسويس مع أحمد شوقي شرح فيه كيفية تنظيف السمك الشعور الذي تتميز به محافظة السويس ويتم صيده من خليج السويس والبحر الأحمر.

وقال إن أول مراحل تنظيف الأسماك يتم إزالة القشر الخارجي ثم قطع جانب السمكة إزالة بعض الأجزاء الموجودة ناحية البطن وتقطيع السمكة من الظهر لتكون جاهزة علي الشوي.

وأشار إلي ضرورة غسل السمكة جيداً وإزالة اثار الدماء حتي تكون نظيفة تماماً.

وقال إن تميزه في تنظيف الأسماك ساعدة علي إنجاز ذلك في دقائق معدودة .

وتشهد محافظة السويس بجميع أسواقها توافراً في الأسماك بأسعار مختلفة حيث بلغ سعر السردينة السويسي 40 جنيها والبلاميطة بـ50 جنيها والسوبيا البلدي السويسي بـ140 جنيها والكاليماري 120 جنيها والباغة المبرومة عند 60 جنيها والجمبري الأبيض عند 90 جنيها والشخرم السويسي 40 جنيها واللوجز بـ40 جنيها.

وتوافرت سمكة اللوت المميزة التي يتم صيدها من قناة السويس بسعر 65 جنيها للكيلو.