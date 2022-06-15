اليوم السابع
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كل ما تريد معرفته عن ميناء شرق بورسعيد والمنطقة المتكاملة.. صور

الأربعاء، 15 يونيو 2022 02:23 م
كل ما تريد معرفته عن ميناء شرق بورسعيد والمنطقة المتكاملة.. صور ميناء شرق بورسعيد
كتب: مدحت عادل

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استقبلت المنطقة الصناعية بشرق بورسعيد، التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أمس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حيث تم إطلاق استراتيجية تنمية صناعة السيارات، باعتبار منطقة شرق بورسعيد أحد المناطق الواعدة، لتحقيق التنمية المستقبلية لمصر، وأحد أهم المشروعات القومية التي من شأنها تغيير خريطة وشكل مصر التنموي.

ويعرض "اليوم السابع" بالصور أهم المعلومات المتعلقة بمنطقة شرق بورسعيد المتكاملة وفقا لما يلي:

أنفاق 3 يوليو العملاقة يسرت الانتقال بين شرق القناة وغربها.

انفاق 3 يوليو
انفاق 3 يوليو

 

ميناء شرق بورسعيد جوهرة موانئ المتوسط.

ارصفة جديدة ونشاط متنوع
ارصفة جديدة ونشاط متنوع

الميناء الـ15 عالميا عام 2021 وفق مؤشر البنك الدولى.

ارصفة بحرية بطول 7.4 كيلو متر وفق المعايير العالمية.

تداول الحاويات
تداول الحاويات

محطة الـ"رورو" بطول 600 متر واستثمارات بـ180 مليون دولار.

أرصفة بحرية بأنشطة متنوعة ومشغلين متخصصين.

ارصفة شرق بورسعيد
ارصفة شرق بورسعيد

محطة الصب الجاف لتداول الحبوب والغلال بطول 500 متر واستثمارات 2.2 مليار جنيه.

الشركة الوطنية المصرية لصناعات السكك الحديد "نيرك".

إنشاء شبكات توزيع الكهرباء ومحطة محولات وشبكة اتصالات.

المعامل المركزية لخدمة المصدرين والمستوردين.

معامل مركزية
معامل مركزية

 


المنطقة الاقتصادية

قناة السويس

شركة نيرك للسكك الحديد

ميناء شرق بورسعيد



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