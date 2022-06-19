تعليم الوادى الجديد: مراجعات نهائية لطلاب الثانوية العامة بالخارجة مجانا..صور

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

أعلن الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، عن تنفيذ قافلة تعليمية مجانية للطلاب بالتعاون والتنسيق مع إدارة الخارجة التعليمية ومركز الدكتور حسن حلمى لذوى الاحتياجات الخاصة، وذلك وفقا لتوجيهات ورعاية اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ودعما لطلاب شهادة الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، ومتابعة حنان مجدى نائب المحافظ .

وأشار وكيل التعليم بالمحافظة، إلى أن القافلة تتضمن نخبة متميزة من الموجهين والمعلمين ذوى الخبرات والكفاءة بالمواد الدراسية المختلفة، حيث تم تنفيذ محاضرة مراجعة نهائية بمادة اللغة العربية داخل بمقر المركز، وشهدت القاعة حضورا كثيفا من الطلاب وتفاعلا متميزا من الحضور والإجابة على كافة الاسئلة والاستفسارات .

ووجه وكيل التعليم بالمحافظة الشكر والتقدير لمدير إدارة الخارجة التعليمية وجميع القائمين على العمل للجهد المبذول والمتميز للحرص على تقديم الأفضل دائما، معربا عن امتنانه وتقديره لمركز الدكتور حسن حلمى لذوى الاحتياجات الخاصة برئاسة ناصف أنيسى رئيس مجلس الإدارة للتعاون المثمر والبناء من أجل مصلحة الطلاب وتقديم كافة سبل الدعم لهم .



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مراجعات نهائية لطلاب شهادة الثانوية العامة بالخارجة مجاناً (2)



مراجعات نهائية لطلاب شهادة الثانوية العامة بالخارجة مجاناً (3)



مراجعات نهائية لطلاب شهادة الثانوية العامة بالخارجة مجاناً (4)