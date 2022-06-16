تعليم الوادى الجديد ينهى استعداداته لامتحانات الثانوية العامة.. صور

الوادي الجديد - ماهر البهنساوي

أكد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، على جاهزية لجان الامتحانات لاستقبال طلاب شهادة الثانوية العامة لآداء امتحانات الدور الأول للعام الدراسى 2021_2022م، وذلك وفقا لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد.



وأشار وكيل التعليم بالمحافظة إلى الاطمئنان على جاهزية جميع اللجان من حيث الأثاث والانارة والمياه والأمن والنظافة مع تحقيق التباعد والمسافات بين الطلاب وتقليل الكثافات الطلابية داخل اللجان ،وأعمال تعقيم وتطهير مقار اللجان قبل وبعد الامتحان، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية اللازمة لحماية الطلاب وجميع القائمين على أعمال الإمتحانات. لافتا للمتابعة اللحظية مع مديرى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة للوقوف على آخر المستجدات بالعمل.



وأكد وكيل التعليم بالمحافظة أنه جرى جهيز جميع الإستراحات الخاصة بالمراقبين على مستوى الإدارات التعليمية الخمس بأفخم الأثاث والأجهزة الكهربائية ( الثلاجات _ المبردات _ المراوح ......) استعدادا لاستقبال المراقبين، مشيرا إلى أنه تم مراعاة قرب الاستراحات من مقار اللجان حرصا على راحة جميع المشاركين فى أعمال الامتحانات من مراقبين وملاحظين ،فضلا عن تشكيل لجان داخل كل إستراحة للمتابعة اليومية لاعمال التطهير والتعقيم وتذليل العقبات إن وجدت وعلى وجه السرعة لضمان حسن الإستقبال والضيافة وحفاظا على أمن وسلامة الجميع .



ووجه مدير التعليم بالمحافظة الشكر والتقدير لمدير عام الشئون المالية والإدارية بالمديرية (مشرف عام الإستراحات)، ومديرى الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة للجهد المبذول فى تجهيز الاستراحات وتوفير الأجواء المعيشية المناسبة واللائقة بمكانة المعلم.



الإستراحات الخاصة بالمراقبين على مستوى الإدارات التعليمية بالوادى الجديد (1)



الإستراحات الخاصة بالمراقبين على مستوى الإدارات التعليمية بالوادى الجديد (2)



الإستراحات الخاصة بالمراقبين على مستوى الإدارات التعليمية بالوادى الجديد (3)



الإستراحات الخاصة بالمراقبين على مستوى الإدارات التعليمية بالوادى الجديد (4)



الإستراحات الخاصة بالمراقبين على مستوى الإدارات التعليمية بالوادى الجديد (5)



الإستراحات الخاصة بالمراقبين على مستوى الإدارات التعليمية بالوادى الجديد (6)



تجهيزانت الإستراحات الخاصة بالمراقبين على مستوى الإدارات التعليمية بالوادى الجديد (1)



تجهيزانت الإستراحات الخاصة بالمراقبين على مستوى الإدارات التعليمية بالوادى الجديد (2)



تجهيزانت الإستراحات الخاصة بالمراقبين على مستوى الإدارات التعليمية بالوادى الجديد (3)



تجهيزانت الإستراحات الخاصة بالمراقبين على مستوى الإدارات التعليمية بالوادى الجديد (4)



تجهيزانت الإستراحات الخاصة بالمراقبين على مستوى الإدارات التعليمية بالوادى الجديد (5)



جانب من تجهيز الإستراحات الخاصة بالمراقبين على مستوى الإدارات التعليمية بالوادى الجديد (1)



جانب من تجهيز الإستراحات الخاصة بالمراقبين على مستوى الإدارات التعليمية بالوادى الجديد (2)



جانب من تجهيز الإستراحات الخاصة بالمراقبين على مستوى الإدارات التعليمية بالوادى الجديد (3)



جانب من تجهيز الإستراحات الخاصة بالمراقبين على مستوى الإدارات التعليمية بالوادى الجديد (4)



جانب من تجهيز الإستراحات الخاصة بالمراقبين على مستوى الإدارات التعليمية بالوادى الجديد (5)



جانب من تجهيز الإستراحات الخاصة بالمراقبين على مستوى الإدارات التعليمية بالوادى الجديد (6)









