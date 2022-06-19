تشكيل لجنة هندسية لمعاينة سقوط أجزاء من عقار قديم بمنطقة الجمرك بالإسكندرية

الإسكندرية- أسماء على بدر

قررت نيابة الجمرك بالاسكندرية، تشكيل لجنة هندسية لمعاينة سقوط أجزاء من عقار قديم، خالي من السكان، وذلك دون وقوع إصابات أو حالات وفاة، والتحفظ علي ملف العقار لفحصها وعرضه على لجنة المنشأت الأيلة للسقوط، بيان مدى سلامته الانشائية، وسؤال شهود العيان، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة.

وتلقى اللواء محمود ابو عمره، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بوقوع انهيار أجزاء من العقار رقم 24 مسجد حارة الحلوجى بمنطقة الجمرك، ووجود أجزاء عالقة في العقار تهدد حياة المارة.

وعلى الفور انتقل ضباط مباحث القسم وقوات من الحماية المدنية ولجنة من إدارة الحي التابع له، إلى مكان الانهيار لبدء اتخاذ الإجراءات اللازمة وإزالة الأجزاء الخطرة. وبالمعاينة والفحص تبين ان العقار المشار خالى من السكان ولا يوجد أى إصابات، انه تم إزالة الأجزاء الخطرة والمعلقة بالعقار واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل الى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.