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تشكيل لجنة هندسية لفحص موقع انهيار عقارين بالإسكندرية دون إصابات

السبت، 18 يونيو 2022 10:13 ص
تشكيل لجنة هندسية لفحص موقع انهيار عقارين بالإسكندرية دون إصابات انهيار عقار - أرشيفية
الإسكندرية أسماء على بدر

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قررت نيابة الجمرك بالإسكندرية، تشكيل لجنة هندسية لمعاينة انهيار عقارين خاليين من السكان بمنطقة السيالة، وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ على ملف العقاري لفحصهما.

تلقى اللواء محمود أبو عمره، مساعد الوزير لأمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة الجمرك، يفيد بانهيار عقارين قديم وخالي من السكان بمنطقة السيالة بدائرة القسم دون اصابات.

على الفور انتقلت ضباط مباحث قسم شرطة الجمرك رفقة رجال الحماية المدنية إلى مكان الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين انهيار كل من العقار رقم 16 و18 بشارع العوامرى بمنطقة السيالة بحي الجمرك وسط المدينة.

تم وضع كردون أمني بمحيط العقار وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت الجهات المعنية لمباشرة التحقيق في الواقعة.


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