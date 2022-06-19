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انتشال جثة سائق توك توك لقى مصرعه غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة

الأحد، 19 يونيو 2022 07:47 ص
انتشال جثة سائق توك توك لقى مصرعه غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة جثة - أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالقليوبية، من انتشال جثة سائق توك توك، 21 عاما، لقي مصرعه غرقا بمياه ترعة الإسماعيلية بشبرا الخيمة، حيث تبين أن الجثة لا يوجد بها ثمة إصابات ظاهرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وصرحت بدفن الجثة عقب انتهاء أعمال الطب الشرعي.
 
تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، يفيد ورود بلاغ لعمليات النجدة بغرق شاب بمياه ترعة الإسماعيلية بدائرة القسم.
 
علي الفور انتقلت قوات الأمن والإنقاذ النهرى لموقع البلاغ، وتمكن رجال الإنقاذ من انتشال الجثة، وبالمعاينة والفحص تبين غرق "شهاب الدين ش ح"، 21 سنة، سائق توك توك، بمياه ترعة الإسماعيلية بدائرة قسم شرطة ثان شبرا الخيمة، وبمناظرة الجثة تبين عدم وجود ثمة إصابات ظاهرية، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
 

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