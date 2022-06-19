وقالت وكالة الأنباء الكويتية "كونا" اليوم / الأحد / أن ذلك جاء خلال الاجتماعات الخاصة للحركة الدولية للصليب والهلال الأحمر للعام الجاري التي تشمل اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب والهلال الأحمر واجتماع مجلس المندوبين للحركة الدولية في الفترة من 19 إلى 23 يونيو الجاري.



وقالت البرجس إن هذا الفوز "يعزز مفاهيم تمكين المرأة في المناصب القيادية على مستوى المحافل الدولية تماشيا مع أهداف حماية التنوع داخل مكونات صنع القرار".



واعتبرت البرجس أن ذلك بعد تعزيزا لجهود الهلال الأحمر الكويتي في وضع خطط مستقبلية منسقة بين الجمعيات الوطنية للصليب الأحمر والهلال الأحمر وتبادل الخبرات لمواجهة الاحتياجات وتخفيف معاناة المستضعفين وتحديد المجالات التي تشكل أولوية بالنسبة للحركة الدولية".