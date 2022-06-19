المشدد 6 سنوات لمتهمين بالإتجار بالمواد المخدرة فى المنوفية

المنوفية - فريق المحافظات

أصدرت الدائرة الثالثة، بمحكمة جنايات شبين الكوم، حكمها بالسجن المشدد 6 سنوات على متهمان بالاتجار بالمواد المخدرة.

وكانت محكمة جنايات شبين الدائرة الثالثة برئاسة المستشار عبدالحليم حسين المسيري رئيس الدائرة الثالثة، وعضوية المستشار محمد عبدالمنعم نصر، والمستشار أمجد محمود الكنيسى والمستشار أحمد سعيد الحوفى، وسكرتارية سعيد أبو صالح، قد قضت فى القضية رقم 20866 لسنة 2022 جنايات مركز قويسنا، على المتهم " ناجى م "و المتهم " وليد ش " بالسجن المشدد 6 سنوات، بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة.

كان مدير أمن المنوفية قد تلقى إخطارا يفيد بالقبض على عاطلين بتهم الإتجار فى المواد المخدرة، وبالعرض على النيابة قررت حبسهما، وبعد المرافعات وتداول القضية أصدرت المحكمة حكمها السالف ذكره.