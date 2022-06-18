اليوم السابع
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الحبس 3 سنوات لمتهم بالتزوير فى المنوفية

السبت، 18 يونيو 2022 09:58 ص
الحبس 3 سنوات لمتهم بالتزوير فى المنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية – فريق المحافظات

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أصدرت الدائرة الثالثة، بمحكمة جنايات شبين الكوم، حكمها بالحبس 3 سنوات على متهم فى قضية تزوير.

قضت محكمة جنايات شبين الدائرة الثالثة برئاسة المستشار عبدالحليم حسين المسيرى رئيس الدائرة الثالثة، وعضوية المستشار محمد عبدالمنعم نصر، والمستشار أمجد محمود الكنيسى والمستشار أحمد سعيد الحوفى، وسكرتارية سعيد أبو صالح، فى القضية رقم 5244 لسنة 2022 جنايات مركز قويسنا، على المتهم " محمد ع م "قويسنا، بالحبس 3  سنوات لاتهامه بالتزوير .

كان مدير أمن المنوفية قد تلقى إخطارا يفيد بالقبض على "محمد ع م" عاطل مقيم بقويسنا، بتهمة التزوير، وتم التحقيق بالواقعة ومحاكمة المتهم بالحكم السالف ذكره.

 

 


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