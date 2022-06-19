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الحكومة الألمانية تتخذ إجراءات طارئة لتأمين إمدادات الغاز

الأحد، 19 يونيو 2022 10:44 ص
الحكومة الألمانية تتخذ إجراءات طارئة لتأمين إمدادات الغاز النفط
كتب أحمد عرفة

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أعلنت الحكومة الألمانية عن اتخاذها إجراءات طارئة لتأمين إمدادات الغاز في ظل وقف الغاز الروسى بسبب العقوبات المفروضة على موسكو، نتيجة استمرار الحرب الروسية الأوكرانية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق ترسل ألمانيا مدافع هاوتزر جديدة إلى أوكرانيا في الأسابيع المقبلة ومن المتوقع أيضًا توفير إمدادات مدفعية وراجمات صواريخ متعددة الإطلاق "إم ال آر إس".

وقالت السفيرة الألمانية لدى أوكرانيا أنكا فيلدوسن ، حسب ما نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، إنه من المقرر أن تتسلم القوات المسلحة الأوكرانية منظمة هيمارس عالية الحركة التي توردها بريطانيا والولايات المتحدة، بالإضافة إلى مدافع الهاوتزر.

وأفادت بأنه يجري الآن تجميع هيمارس في أوروبا بينما يتدرب الجيش الأوكراني على كيفية استخدامها.

وتابعت قائلة إنه من المتوقع توريد أنظمة دفاع جوي حديثة مضادة للصواريخ الباليستية كان قد أعلن عنها المستشار الألماني أولاف شولتز أكتوبر الماضي، لافتة إلى أنها ما زالت قيد التصنيع.

 


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