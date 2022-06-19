التشيك تعرب عن ثقتها في منح أوكرانيا صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبى

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أعرب وزير الخارجية التشيكي، يان ليبافسكي، عن ثقته بأن المجلس الأوروبي سيؤكد صفة أوكرانيا كدولة مرشحة لعضوية الاتحاد الأوروبي.

وقال ليبافسكي، خلال مؤتمر صحفي أورده راديو "براج الدولي"، السبت، إن بلاده تؤيد أيضًا منح صفة مرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي لمولدوفا وجورجيا.

وكانت المفوضية الأوروبية قد أوصت، بترشيح أوكرانيا لعضوية الاتحاد الأوروبي، وقالت إنه سيتعين على كييف تنفيذ عدد من الإصلاحات المرتبطة بعملية الانضمام للاتحاد الأوروبي ومعالجة أوجه القصور فيما يتعلق بدور القانون أو مكافحة الفساد.

من جانبه، رحب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بالتوصية ووصفها بـ "القرار التاريخي".