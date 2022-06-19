استجابة لطلب الأهالى.. محافظ مطروح يستكمل شبكة الصرف الصحى بمنطقة علم الروم

وافق اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، على استكمال أعمال مد الشبكة لأهالى منطقة علم الروم وذلك فى اطار توفير الخدمات للمواطنين والتيسير عليهم مع الإسراع فى انهاء الأعمال وتيسير حركة السير بالطريق.

وأوضح المهندس أحمد نصر، مدير جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى أنه سيتم استكمال الأعمال والتى تصل لمسافة نحو 50 مترا لمد شبكة الصرف الصحى لأهالى المنطقة.

كما أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، على رفع درجة الاستعداد إلى القصوى، لانطلاق ماراثون امتحانات الشهادة الثانوية العامة لهذا العام، والتى من المقرر انطلاقها غدا الإثنين، 20 يونيو، وتستمر حتى 21 يوليو القادم.

وأشار المحافظ، إلى أن المحافظة انتهت من وضع كافة الاستعدادات النهائية لانطلاق الامتحانات، بعدد 12 لجنة، بإجمالى عدد 2195 طالبًا وطالبة. وذلك من خلال مركزى توزيع لأسئلة الامتحانات بمرسى مطروح وسيوة.

وأكد المحافظ على المتابعة المستمرة لانتظام سير الامتحانات من خلال ربط غرفة العمليات المركزية بالمحافظة بغرفة العمليات بمديرية التربية والتعليم وغرف عمليات المدن والمراكز لتلقى أية بلاغات عن سير الامتحانات بالمدارس على مستوى المحافظة والعمل على سرعة حلها بهدف أداء الامتحانات فى جو من الهدوء وخروج المحافظة بالشكل اللائق بها.

وأشار إلى توفير كافة سبل الراحة والمناخ الملائم واللائق للمراقبين بجميع الاستراحات مع توفير الفرش اللازم ومراجعة توافر المراوح كما وجه المحافظ لرؤساء المراكز والمدن برفع درجة الاستعداد والمتابعة اليومية للجان الامتحانات كل فى نطاقه والاهتمام بمستوى النظافة العامة بمحيط اللجان لتوفير جو من الهدوء للطلاب والتعامل الفورى مع أى معوقات وتذليلها بما لا يعكر صفو الامتحانات.

وأشار عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة أنه تم المرور على الاستراحات واللجان والتأكد من جاهزيتها وتوافر سبل الراحة بها لانطلاق الامتحانات غدا مع مراجعة كافة التعليمات والضوابط الصادرة من وزارة التربية والتعليم لضمان انتظام سير العملية الامتحانية بكافة اللجان، مشيرا أنه تم الإنتهاء من توزيع الأدوار ووضع خطة عمل وتوضيح مهام ومسئولية كل عضو لضمان خروج العملية الامتحانية بالشكل اللائق.