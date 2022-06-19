أى خضار بـ5 جنيهات.. انخفاض أسعار الخضراوات والفواكه فى أسواق الوادى الجديد

الوادي الجديد-ماهر البهنساوي

قدم تلفزيون اليوم السابع في بث مباشر له جولة اليوم الأحد للتعرف على أسعار الخضراوات والفاكهة فى أسواق الوادي الجديد، والتى شهدت انخفاضا كبيراً في جميع الأنواع حيث بلغت أسعار الطماطم من 3,5 إلى 5 جنيهات والبطاطس والخيار والباذنجان والخيار والفلفل الرومى 5 جنيه والخوخ والمشمش 10 جنيه وسعر الكانتلوب والبصل 3 جنيه .

وقال حسن احمد أحد الباعة في السوق أن المنتجات المعروضه للبيع في السوق من الخضروات والفاكهة شهدت انخفاضاً كبيراً في الأسعار وتوحيد لسعر أغلب الخضروات من أجل التخفيف عن كاهل المواطنين والتشجيع على الشراء مؤكداً على أن سوق الشعلة هو الأرخص على مستوى المحافظة فى الأسعار .

ومن جانبها أعلنت المحافظة عن فتح منافذ لبيع لحوم بلدي طازجة وخضروات وفاكهة داخل 18 منفذ تابع للوحدات المحلية بمدن وقرى المحافظة لبيع السلع الغذائية والخضروات والفاكهة واللحوم الطازجة يوميا بأسعار مخفضة وذلك تنفيذاََ لتوجيهات اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بالتوسع في توفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة بمبادرة المنافذ التابعة للمحافظة.

وأكد محافظ الوادي الجديد أنه تم التوجيه بتوفير كافة السلع الغذائية والتوسع في فتح منافذ بيع اللحوم البلدية ومنتجات الصوب الزراعية بأسعار مخفضة ، وذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير السلع الغذائية واللحوم بأسعار مخفضة للتخفيف عن المواطنين .

وشدد المحافظ على استمرار تنفيذ مبادرة توفير اللحوم الطازجة التي تنفذها المحافظة بالتنسيق مع الوحدات المحلية والمديريات بمدينة الخارجة، للإطمئنان على توافر جميع السلع أسعار مخفضة للتخفيف عن المواطنين والحد من الممارسات الإحتكارية ورفع الأسعار.