أوكرانيا: مقتل 33 ألفا و600 جندى روسى منذ بداية العملية العسكرية

وأوضحت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية - في بيان نقلته وكالة أنباء (يوكرنفورم) - أن القوات الأوكرانية تمكنت أيضا من تدمير 1468 دبابة و3577 مركبة قتالية مصفحة و745 نظاما مدفعيا و181 مروحية و598 طائرة بدون طيار و130 صاروخ كروز.



وأشارت الهيئة إلى أن قواتها نجحت أيضا في تدمير 2523 مركبة وخزانات وقود و14 سفينة حربية إلى جانب 55 وحدة من المعدات الخاصة، مشيرة إلى أن القوات الروسية تكبدت، خلال اليوم الماضي، أكبر الخسائر في اتجاه مدينتي "باخموت" و "زابوريزهزيا".



وكما ورد أجبر المدافعون الأوكرانيون، القوات الروسية على التراجع في منطقة توشكيفكا، وصدوا الهجوم في اتجاهات أوريخوف وزولوتي وبيرفومايسك.