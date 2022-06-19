أوكرانيا: مقتل وإصابة 13 شخصا فى انفجار خزان وقود بمنطقة دنيبروبتروفسك

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن ريزنيشنكو قوله :" انفجر خزان وقود للتو في منطقة نوفوموسكوفسك، يقوم رجال الإنقاذ بإخماد النيران التي نجمت عن هجوم صاروخي من قبل القوات الروسية".



وأشار ريزنيشنكو إلى أن أحد رجال الإطفاء لقى حتفه بينما دخل اثنان آخران إلى المستشفى بسبب الحروق ليصبح إجمالي الجرحي 13 شخصا.



كما ورد أمس أن ثلاثة صواريخ روسية دمرت مستودعًا للنفط في منطقة نوفوموسكوفسك.



ويأتي هذا من تداعيات إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 24 فبراير الماضي عن القيام بعملية خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس ثم تحولت إلى نزاع عسكري بين الطرفين.