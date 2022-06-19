اليوم السابع
Ads
الأحد، 19 يونيو 2022 11:14 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

أوكرانيا: مقتل وإصابة 13 شخصا فى انفجار خزان وقود بمنطقة دنيبروبتروفسك

الأحد، 19 يونيو 2022 10:25 ص
أوكرانيا: مقتل وإصابة 13 شخصا فى انفجار خزان وقود بمنطقة دنيبروبتروفسك انفجار - صورة أرشيفية
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في مدينة دنيبروبتروفسك الأوكرانية، فالنتين ريزنيشنكو ، اليوم الأحد ، عن انفجار خزان وقود نتيجة هجوم صاروخي روسي ، ما تسبب في مقتل شخصا وإصابة 12 آخرين.

 

ونقلت وكالة أنباء يوكرينفورم الأوكرانية عن ريزنيشنكو قوله :" انفجر خزان وقود للتو في منطقة نوفوموسكوفسك، يقوم رجال الإنقاذ بإخماد النيران التي نجمت عن هجوم صاروخي من قبل القوات الروسية". 


وأشار ريزنيشنكو إلى أن أحد رجال الإطفاء لقى حتفه بينما دخل اثنان آخران إلى المستشفى بسبب الحروق ليصبح إجمالي الجرحي 13 شخصا.


كما ورد أمس أن ثلاثة صواريخ روسية دمرت مستودعًا للنفط في منطقة نوفوموسكوفسك.


ويأتي هذا من تداعيات إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يوم 24 فبراير الماضي عن القيام بعملية خاصة في أوكرانيا بسبب دونباس ثم تحولت إلى نزاع عسكري بين الطرفين. 

 


انفجار خزان وقود

نوفوموسكوفسك

دنيبروبتروفسك

روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة



الموضوعات المتعلقة



مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة