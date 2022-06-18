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وكيل الأزهر يتفقد لجان الثانوية ويؤكد: النقاط الصعبة لكى تميز الطالب المتفوق

السبت، 18 يونيو 2022 01:27 م
وكيل الأزهر يتفقد لجان الثانوية ويؤكد: النقاط الصعبة لكى تميز الطالب المتفوق وكيل الأزهر يتفقد لجان الثانوية
كتب لؤى على

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تفقد الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم السبت، لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية التابعة لإدارة منطقة القاهرة الأزهرية، وذلك للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات، والتأكد من انضباط العمل بها، والتزام جميع الطلاب والمراقبين بالضوابط وعدم الخروج على النظام العام للامتحانات.
 
واطمأن وكيل الأزهر، خلال تفقده لجان شبرا الخيمة بنين وفتيات، شبرا الخازندار بنين، أثناء أداء امتحان مادة الأحياء للقسم العلمي، على انتظام أعمال اللجان وتوزيع المراقبين داخل كل لجنة، والتأكد من استلام جميع الطلاب لأوراق الامتحان الخاصة بهم، مشددا على ضرورة التزام الطلاب بدخول اللجان في الوقت المحدد  للدخول وعدم السماح بالدخول بعد هذه الأوقات المحددة.
 
وحرص وكيل الأزهر على مناقشة الطلاب والتأكد من وضوح الأسئلة بالنسبة لهم وخلوها من الغموض، مؤكدا أن النقاط التي قد تكون صعبة بالنسبة للبعض هي مقصودة لتمييز الطالب المتفوق والمجتهد في المذاكرة، مطالبا إياهم بالمزيد من الجد في المراجعة قبل الامتحانات وعدم إضاعة الوقت فيما لا يفيد.  
 
 
ووجه وكيل الأزهر الشكر لإدارة وعمال لجنة معهد فتيات شبرا الخيمة، وذلك لما لاحظه أثناء مروره من اهتمام بمستوى انضباط اللجان، ونظافة وتهوية الفصول ودورات المياة والممرات الخاصة بالمعهد مقر اللجنة، مشددا على ضرورة التزام كافة اللجان بتلك الإجراءات وغيرها، بما يضمن أن تسير امتحانات الثانوية الأزهرية وفق الأسس والضوابط المحكمة لضبط سير الامتحانات، مشيرا إلى قيام مشيخة الأزهر وقطاع المعاهد الأزهرية بتسيير فرق متابعة إلى المناطق الأزهرية المختلفة للتأكد من ضبط الامتحانات، والعمل على توفير المناخ المناسب للطلاب، والحد من أي خروج على الضوابط المقررة.
 
 

وكيل الازهر

مادة الاحياء

الثانويث

الثانوية الازهرية



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