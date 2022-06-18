اليوم السابع
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السبت، 18 يونيو 2022 12:57 م
أكرم القصاص
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رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد لجان الثانوية ورضا بين الطلاب عن امتحان الأحياء

السبت، 18 يونيو 2022 12:30 م
رئيس قطاع المعاهد الأزهرية يتفقد لجان الثانوية ورضا بين الطلاب عن امتحان الأحياء رئيس قطاع المعاهد الأزهرية خلال تفقد لجان الثانوية
كتب لؤى على

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تفقد الدكتور سلامة داود رئيس قطاع المعاهد الأزهرية صباح اليوم السبت، لجان الثانوية الأزهرية، حيث تابع اللجان، ومدى تطبيق الإجراءات داخل اللجان حفاظًا على سلامتهم، وسلامة المراقبين وجميع القائمين على منظومة الامتحانات.
 
وقام بالمرور على الطلاب داخل اللجان، حيث تفقد فضيلته لجان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية بلجنة معهد قويسنا  بنين وفتيات بالمنوفية، وذلك للاطمئنان على سير عملية الامتحانات والالتزام بالتعليمات الخاصة بها، وتوفير المناخ الملائم للطلاب لتأدية امتحاناتهم على الوجه الأكمل.
 
 
كما تفقد الشيخ أحمد عبد العظيم محمد رئيس الإدارة المركزية للامتحانات  اليوم لجان الشهادة الثانوية الأزهرية بالقاهرة.
 
حيث تفقد لجان فتيات المنطقة السادسة النموذجي وبنين طلعت السيد النموذجي، وذلك للتحقق من مدى الانضباط والالتزام بالتعليمات داخل اللجان وأكد  على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية  اللازمة للجان بما يساهم في الحفاظ على سلامة أبنائنا الطلاب، وكافة القائمين على أعمال الامتحانات.
 
 كما أشاد  بمستوى أداء اللجان الذي تميز بالهدوء والاستقرار كما لاحظ رضى الطلاب والطالبات لامتحان مادة الأحياء اليوم.
 
 
 

قطاع المعاهد الازهرية

الثانوية

الثانوية الازهرية

الاحياء



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