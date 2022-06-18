وزير الصحة يتفقد أعمال إنشاء مستشفى نهطاي ضمن مشروعات حياة كريمة بالغربية.. لايف

الغربية محمد طارق

قدم تليفزيون اليوم السابع بث مباشر جديد من قرية نهطاي التابعة لمركز ومدينة زفتي في محافظة الغربية ، وذلك خاال جولة الدكتور خالد عيد الغفار وزير الصحة بمتابعة مشروع إنشاء مستشفي وحدة طب الأسرة بقرية نهطاي ضمن مشروعات مبادرة " حياة كريمة " .

بدأت الجولة بتفقد الدكتور خالد عيد الغفار مستشفي زفتي العام ، حيث تفقد قسم الحروق والذي تم إنشاءه حديثا داخل المستشفي ويخدم جميع مراكز الغربية ، كما تفقد قسم الحضانات " المبتسرين " واستمع الي شرح تفصيلي من الدكتورة شيرين العادلي رئيس القسم لكيفية التعامل مع الأطفال المبتسرين بجميع حالاتهم ، وكذلك تفقد أقسام العناية المركزة والعزل .



وزير الصحة يتفقد المستشفيات بالغربية (2)



وزير الصحة يتفقد المستشفيات بالغربية (3)