وزير الرياضة ومحافظ القليوبية يفتتحان مراكز شباب قها وسنديون بقليوب.. صور

القليوبية إبراهيم سالم

افتتح الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، منافذ أنشطة جديدة بمركزي شباب قها وسنديون بالقليوبية، حيث استقبل أعضاء فريق الجوالة ونادى التطوع الزوار من أمام مركز شباب مدينة قها، وبدأت الجولة بقاعة الأفراح المفتوحة بنظام حق الانتفاع لمدة 8 سنوات وبقيمة إيجارية سنوية تصل إلى 142 ألف جنيه، حيث أشاد صبحى بما وصل إليه مستوى العملية الإنشائية بمركز شباب مدينة قها، وذلك لما توليه الدولة بالاهتمام بالمنشآت الشبابية والرياضية على مستوى الجمهورية.

كما تضمنت الجولة افتتاح حمام السباحة النص الأولمبيى" bot "بقيمة إيجارية تصل إلى 2254000 جنيه لمدة 12 عاما، كما تفقدا المراحل الأخيرة من عملية إحلال وتجديد الملعب القانونى الذى تتولى وزارة الشباب والرياضة عملية الاحلال والتجديد به.

كما أشاد الوزير خلال الجولة، أيضا بالاستغلال الأمثل للسور الخارجى للمركز بإنشاء مول تجارى يشمل 18 وحدة طرحت بنظام حق الانتفاع لمدة 10 أعوام لتصل القيمة الإيجارية إلى 821000 جنيه.

وأضاف وزير الشباب والرياضة، أن الطفرة الهائلة التى وصلت إليها مراكز الشباب فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي والاهتمام بالبنية التحتية والاستثمار الذى يفتح موارد مالية جديدة تعود بالنفع على حركة الاقتصاد فى الدولة، والتى تساعد فى بناءها لتحقيق رؤية مصر 2030، بل وأيضا بالأنشطة الثقافية التى تنفذ بشكل موسع فى تلك المراكز والتى تساهم بالشكل الأساسى فى بناء الشخصية المصرية الوعية بحقوقها وما عليها.

وفى نفس السياق شهد صبحى والهجان، عروض الكاراتية وكرة القدم المقامة على ملعب المركز، وأيضا مشروع "1000 بنت 1000 حلم " والذى يقوم بتدريب 25 فتاة من سن 12 لـ 14 عاما منذ عامين، مرتين أسبوعيا على لعبة كرة القدم برعاية المركز الثقافى البريطانى بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بالوزارة، والذى يهدف إلى توسيع قاعدة ممارسة الرياضة للفتيات فى سن صغير للحاق بمنتخب كرة القدم النسائية فى المستقبل.

وفى مكتبة المركز تفقد صبحى، دورة تدريبية لبرنامج مشوارى والذى يأتى تنفيذه بناء على التوصيات الرئاسية بالاهتمام بتنمية مهارات الشباب المصرى ، وتفعيلا لبروتوكول التعاون بين الوزارة ومنظمة اليونسيف لتنفيذ البرنامج بمكونية تنمية المهارات الحياتية، كما تعرف صبحى على أوجه الاستفادة من برنامج من الشباب المتواجدين، وإمكانية إضافة بعض المقترحات.

وتابع الوزير والمحافظ الجولة فى مراكز شباب القليوبية إلى مركز شباب سنديون، حيث استقبل فرق الجوالة والكشافة بالمحافظة وزير الشباب والرياضة ومحافظ القليوبية حيث تفقدوا ما تم فى العملية الإنشائية لحمام السباحة النص الأوليمبيى بحق الانتفاع الذى وصلت القيمة الإيجارية فيه إلى 2700000 لمدة 12عاما، كما واجه إلى سرعة الانتهاء منه للتمتع الاستفادة على الأعضاء والمترددين من القرية والقرى المجاورة والذى يتميز بموقع جذاب لأعداد كبيرة، كما شهدوا عروضا لأكاديمية كرة القدم والكاراتية من الملعب الكبير.

أما فى الملعب الخماسى بالمركز شهد صبحى و الهجان مباراة لكرة طائرة جلوس لأبنائنا من ذوى الهمم ، ذلك ضمن مشروعات المركز الرياضى للمعاقين والتنمية الرياضية بالوزارة ، والذى يهتم بناء القدرات البدنية.



وزير-الشباب-والرياضة-ومحافظ-القليوبية-يفتتحان-مراكز-شباب-قها-وسنديون-بقليوب-(1)



وزير-الشباب-والرياضة-ومحافظ-القليوبية-يفتتحان-مراكز-شباب-قها-وسنديون-بقليوب-(2)



وزير-الشباب-والرياضة-ومحافظ-القليوبية-يفتتحان-مراكز-شباب-قها-وسنديون-بقليوب-(3)



وزير-الشباب-والرياضة-ومحافظ-القليوبية-يفتتحان-مراكز-شباب-قها-وسنديون-بقليوب-(4)



وزير-الشباب-والرياضة-ومحافظ-القليوبية-يفتتحان-مراكز-شباب-قها-وسنديون-بقليوب-(5)



وزير-الشباب-والرياضة-ومحافظ-القليوبية-يفتتحان-مراكز-شباب-قها-وسنديون-بقليوب-(6)



وزير-الشباب-والرياضة-ومحافظ-القليوبية-يفتتحان-مراكز-شباب-قها-وسنديون-بقليوب-(7)



وزير-الشباب-والرياضة-ومحافظ-القليوبية-يفتتحان-مراكز-شباب-قها-وسنديون-بقليوب-(8)



وزير-الشباب-والرياضة-ومحافظ-القليوبية-يفتتحان-مراكز-شباب-قها-وسنديون-بقليوب-(9)



وزير-الشباب-والرياضة-ومحافظ-القليوبية-يفتتحان-مراكز-شباب-قها-وسنديون-بقليوب-(10)